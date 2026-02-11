El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado por su papel como Dawson Leery en la serie juvenil ‘Dawson’s Creek’, murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años.

Cabe mencionar que esta información fue difundida inicialmente por el portal TMZ y, horas más tarde, confirmada por su familia mediante un comunicado.

En el pronunciamiento, sus allegados señalaron que el intérprete se despidió en calma y que enfrentó sus últimos días con “valentía, fe y dignidad”. Asimismo, solicitaron comprensión y privacidad en este momento difícil para la familia.

Su esposa, Kimberly, destacó en el mensaje la calidad humana del actor y aseguró que más adelante compartirán aspectos relacionados con sus deseos y su legado. En el comunicado también se lee: “Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos”.

En los últimos años, el artista atravesó un complejo cuadro de salud. Fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, tras un examen de rutina, enfermedad que decidió mantener en reserva hasta noviembre de 2024.