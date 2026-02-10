Daniela Darcourt reaccionó a una historia publicada por Librolandia en Instagram, donde se comparaba su vestuario con el de la Bruja del 71, luego de que su atuendo recordara al personaje de El Chavo del 8.

La cantante no pasó por alto el comentario y respondió con un “Es que si soy, SI SOY!” , dejando clara su reacción ante la comparación.

FOTO: LIBROLANDIA PERÚ

El look de la artista estuvo inspirado en la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl, donde la cantante estadounidense interpretó Die With a Smile en versión salsa, una interpretación que ha generado respuestas muy positivas entre los oyentes latinos.

Cabe mencionar que la cantante peruana tuvo un performance impecable y fue aplaudida por sus compañeros del programa “Sin más que decir”

La respuesta de Daniela Darcourt a la comparación con la Bruja del 71 también generó comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron el sentido del humor de la artista.