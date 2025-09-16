El mundo del cine despide a Robert Redford, reconocido actor, director y figura clave en el impulso del cine independiente. The New York Times informó que el artista murió a los 89 años en su hogar en Utah. Según su publicista, Cindi Berger, el deceso ocurrió mientras dormía y no se ha precisado la causa.
Su talento también se reflejó detrás de cámaras. En 1980 obtuvo el premio Oscar a Mejor Director por Ordinary People, película que consolidó su reputación en la industria.
Además, fue el fundador del Sundance Institute, institución que dio origen al prestigioso festival que lleva el mismo nombre y que se convirtió en una plataforma vital para cineastas independientes en todo el mundo.
