La partida de Enrique Espejo Peña, conocido como ‘Yuca’, fue confirmada por Jorge Benavides a través de sus redes sociales.
JB recordó al actor cómico como un compañero cuya presencia dejó huella en sus producciones. El artista tenía 75 años y había participado en diversos sketches a lo largo de su trayectoria.
“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió el comediante en su mensaje de despedida.
Más allá de la tristeza, Jorge Benavides destacó una de las características que, según recordó, distinguían a ‘Yuca’ durante las grabaciones: su facilidad para improvisar.
“Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, señaló, mientras compartía un sketch de ‘La Farmacia’ como parte de su homenaje.
NO DEJES DE LEER:
- Este semestre se ejecutar el primer tramo de incremento del sueldo mínimo
- Suman 6 las comisiones que se oponen a las facultades legislativas
- Relación Perú-EE.UU. en punto máximo tras visita de Marco Rubio
- Poder Judicial deja al voto apelación por la libertad de Pedro Castillo
- JNE reprograma reunión con partidos políticos mientras sigue pendiente decisión sobre credencial de alcalde a primeros regidores
- Carlos Espá confirma viaje de Keiko Fujimori a Asamblea General de la ONU
- Carlos Espá confía en que se otorguen facultades legislativas: “El sentimiento patriótico va a prevalecer”