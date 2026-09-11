La partida de Enrique Espejo Peña, conocido como ‘Yuca’, fue confirmada por Jorge Benavides a través de sus redes sociales.

JB recordó al actor cómico como un compañero cuya presencia dejó huella en sus producciones. El artista tenía 75 años y había participado en diversos sketches a lo largo de su trayectoria.

“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió el comediante en su mensaje de despedida.

Más allá de la tristeza, Jorge Benavides destacó una de las características que, según recordó, distinguían a ‘Yuca’ durante las grabaciones: su facilidad para improvisar.

“Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, señaló, mientras compartía un sketch de ‘La Farmacia’ como parte de su homenaje.