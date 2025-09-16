“Estamos todo el día con ella dándole mucho amor”, expresó su nieta.
“Estamos todo el día con ella dándole mucho amor”, expresó su nieta.

La familia de Camucha Negrete informó que la reconocida actriz atraviesa un delicado momento de salud y permanece en casa recibiendo atención constante. Cabe mencionar que esta información fue confirmada por su nieta, Paula Mejía, en América Hoy.

Según Mejía, “ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”.

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y amigos cercanos. De acuerdo con el programa conducido por Janet Barboza, la imposibilidad de iniciar un tratamiento médico ha llevado a que Negrete permanezca en su hogar.

“Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, precisó su nieta.

