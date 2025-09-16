La familia de Camucha Negrete informó que la reconocida actriz atraviesa un delicado momento de salud y permanece en casa recibiendo atención constante. Cabe mencionar que esta información fue confirmada por su nieta, Paula Mejía, en América Hoy.
Según Mejía, “ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”.
La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y amigos cercanos. De acuerdo con el programa conducido por Janet Barboza, la imposibilidad de iniciar un tratamiento médico ha llevado a que Negrete permanezca en su hogar.
“Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, precisó su nieta.
Te puede interesar
- ‘The Studio’ arrasa en los Emmy 2025 con 13 premios y se corona como la gran ganadora
- María Grazia Polanco: “Lo que me está pasando es un sueño hecho realidad” (Entrevista)
- Lucho Quequezana presenta “ANDINO”: su disco más humano con conciertos en el Gran Teatro Nacional
- Micheille Soifer planea tener un bebé en 2026: “Quisiera tres, mi mamá tuvo cinco”
- Río, Mar de Copas y Pelo Madueño se juntan este 27 de septiembre para la edición ‘Íconos’
- Jefferson Farfán se reencuentra con su hija tras problemas legales con Darinka Ramírez: “Qué día tan maravilloso”