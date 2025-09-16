La familia de Camucha Negrete informó que la reconocida actriz atraviesa un delicado momento de salud y permanece en casa recibiendo atención constante. Cabe mencionar que esta información fue confirmada por su nieta, Paula Mejía, en América Hoy.

Según Mejía, “ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor, atendiéndola como una reina y esperando con mucha fe que pueda salir de esto”.

La situación ha generado preocupación entre sus seguidores y amigos cercanos. De acuerdo con el programa conducido por Janet Barboza, la imposibilidad de iniciar un tratamiento médico ha llevado a que Negrete permanezca en su hogar.

“Por el momento no puede hacerle ningún tratamiento, por eso está en casa, nomás. Está muy delicada del hígado, lo tiene muy afectado y un tratamiento no sería favorable para ella. Dieta estricta está ahorita”, precisó su nieta.