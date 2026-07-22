El influencer y cantante uruguayo Fede Vigevani confirmó su regreso al Perú con un concierto programado para el 19 de septiembre en Costa 21.

El espectáculo reunirá música en vivo, dinámicas con el público y una producción audiovisual pensada para sus miles de seguidores.

La expectativa por su retorno es alta luego de que su presentación en Lima, realizada en abril de 2025, registrara un lleno total. En aquella ocasión, numerosos fanáticos quedaron sin conseguir entradas, por lo que el anuncio de una nueva fecha era uno de los más esperados por su comunidad.

Además de su éxito como creador de contenido, Vigevani ha desarrollado una carrera musical desde 2018 con canciones como Más que un fan, Te Encontré y Árbol. Sus giras han recorrido distintos países de Latinoamérica, donde ha logrado presentaciones con localidades agotadas.

La preventa de entradas se realizará este sábado y domingo a través de Teleticket, con un descuento de hasta el 15 % para clientes de tarjetas Interbank. El concierto tendrá lugar el 19 de septiembre en Costa 21.