La reportera Fiorella Retiz, quien fue captada en un ‘ampay’ de infidelidad con Aldo Miyashiro, está de vacaciones en las playas de Colombia. Seguidores del portal ‘Instarándula’ le mandaron fotografías de la joven en el aeropuerto.

“Fiorella Retiz ahora en el aeropuerto rumbo a Colombia. Viaja con su hijo a Bogotá”, se lee en una de las imágenes. “Estoy en Cartagena de Indias, en Colombia, y no sé si me falla mi vista o es la Fiorella Retiz y si no es su clon”, señala otra usuaria en un video de la reportera.

Fiorella Retiz en Colombia

“‘Ratujas’ me han estado enviando imágenes de Fiorella, yo como estaba dudando las tenía guardadas, pero que varios me han coincidido que la chica de verdad pareciera que se ha ido a despejarse a Colombia, mis ‘ratujas’ han estado por allá”, contó Samuel Suárez.

Fiorella Retiz en Colombia

En viajes

La exreportera Fiorella Retiz volvió a las redes sociales luego de una larga ausencia tras el ampay que protagonizó con Aldo Miyashiro. Ahora, Retiz decidió eliminar todo el contenido de su red social para empezar de cero.

A través de su cuenta de Instagram, la joven exreportera sorprendió a todos mostrando detalles de su nueva etapa, donde se dedica a viajar por el interior del país y compartir contenido sobre sus aventuras.

En su última publicación, la joven compartió un video en el que aparece a bordo de un avión, para luego sorprender sobre un tabla practicando Paddle Surf o surf de remo. El clip está acompañado de un sincero mensaje.

“Juré que no iba a poder pero lo logré. Se necesita mucha fuerza en el abdomen para mantener el equilibrio si te paras, sin embargo, sentada es un poco más sencillo pero tienen que preparar esos brazos”, escribió en su publicación.

LO MÁS VISTO:

Valery Revello hace reclamo a Sergio Peña: “toda nuestra vida está en Holanda” | VIDEO

“Luz de Luna”: Vanessa Silva y su explicación de por qué no está en la segunda temporada de la novela

Ethel Pozo no pudo contener las lágrimas al enterarse del caso de una madre abandonada (VIDEO)

Magaly Medina: “No tengo ‘ampay’ del ‘Gato’ Cuba, le encontramos una rutina bien aburrida”

Magaly Medina a Ethel Pozo: “Si mi hijo trabajara en televisión y fuera tan torpe como tú, lo destrozaría”