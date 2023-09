Fiorella Retiz sigue viviendo con miedo constante de posibles amenazas tanto para ella como para su familia, tal como lo denunció en una entrevista para Magaly Medina.

En esta ocasión, la periodista alertó a través de sus redes sociales que durante las últimas horas experimentó una persecución inesperada por parte de desconocidos, que serían reporteros del programa Amor y Fuego.

“Este carro estuvo estacionado al frente de mi casa varias horas. Estaba camino al gym y la persona que bajó del carro se encontró con otra y mi mamá me llamo por teléfono y me dijo que corriera pensando que podrían hacerme algo, corrí y el chico fue detrás de mí. Me metí a metro y me escondí en la sección de shampos totalmente asustada. Llamamos a serenazgo y la policía”, contó Retiz.

Luego continuó con: “una persona regresó al carro nervioso y lo grabé para sacar constancia y fui a increparlo porque me estaba siguiendo. Como saben, ahora estoy en un proceso por garantías. Le pregunté si era periodista y siempre negó, a pesar de que le pregunté miles de veces. Hasta que llegó la otra persona y confirman que son del programa amor y fuego”.

MIRA AQUÍ EL VIDEO DE SU DENUNCIA DE FIORELLA RETIZ