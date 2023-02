Fiorella Rodríguez está celebrando sus 49 años en el balneario de Máncora, Piura, acompañada de sus grandes amores. Su hija Mikela y su novio Iván Mikol.

MIRA ESTO: Fiorella Rodríguez afirma que se casaría con su novio 20 años menor en España

Asimismo, la actriz aprovechó para compartir un sentido mensaje en sus redes sociales, en donde cuenta sobre todas las cosas que le van pasando en la vida y lo que se viene para ella en este 2023.

“ Me siento en la mejor etapa de mi vida!!!!!! Paz, amor, paz, mucha paz! Rodeada de cosas buenas, realmente solo cosas buenas! Haciendo cine, amando cada cosa que hago. Tengo una familia hermosa y la compañía más increíble que el universo me puso en el camino. Me siento valorada y amada ”, manifestó en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que, Fiorella Rodríguez reveló que su pareja le pidió casarse con él, dejando claro que su romance va muy en serio. “Ya me dijo que se quiere casar conmigo”, manifestó.

Por otro lado, Fiorella Rodríguez afirma estar pasando por un buen momento sentimental con el modelo y asegura que irán de vacaciones a la playa para recargarse de energias.

“ Me siento plena y con la energía exacta para seguir viviendo al máximo cada segundo de mi vida. Escogimos la playa para recargar energías y agradecer. Los tres (Iván, Mike y yo), tenemos mucho por agradecer y la Playa es especial para ello. Decretar cosas buenas siempre”, añadió la artista en la red social.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO