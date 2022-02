Flavia Laos sorprendió al asegurar tajantemente que no tendría un “remember” con Patricio Parodi ni con ninguna de sus exparejas.

En una reciente entrevista que dio para el canal de YouTube de su amiga Kiara Trigoso, la joven actriz contestó varias interrogantes sobre su vida privada.

“¿Tendrías un remember con algunos de tus ex?”, le cuestionaron, a lo que la ex del ‘Pato’ Parodi respondió: “No, ninguno da la talla, para un remember no”.

Durante el video publicado en YouTube, Flavia Laos también habló de su actual situación sentimental, pero evitó entrar en detalles y dar algún nombre.

“Yo estoy feliz, estoy tranquila y soltera. Yo dije que me van a ver con esa persona, normal, no tengo nada que hacer”, señaló la también influencer.

Austin Palao sobre salidas con Flavia Laos

Tras salir a la luz nuevas imágenes de Flavia Laos y Austin Palao besándose al interior de un auto, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ habló por primera vez sobre su relación con Flavia Laos en un programa de Ecuador.

Y es que en una publicación de Instagram que hizo el programa ‘En Contacto’, Austin Palao fue consultado por su vida sentimental y sorprendió con su explicación.

“Ya que sacas el tema, por qué no explayarnos un poquito, Flavia es una amiga de hace años, compartimos el mismo círculo de amistades, ella se encontraba soltera, yo también, al principio no pasaba muchas cosas, luego comenzaron las miraditas y demás y comenzamos a salir”, contó el exchico reality.

Al ser consultado sobre si él tiene una “pseudo relación con Flavia”, el hermano de Said Palao primero decidió explicar a qué se refiere con ese término.

“Las pseudo relaciones, es un espacio donde las personas se puede conocer mejor y si mañana más tarde deciden tener una relación”, indicó Austin Palao y luego agregó que “podría decir que sí” tiene una pseudo relación con la expareja de Patricio Parodi.

