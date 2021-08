Francis Aimini, la popular “amiga de todos”, reapareció en el programa de Magaly Medina, para contar sobre sus experiencias tras vivir cinco años en Cancún. Además, el popular personaje de la farándula limeña contó sobre sus salidas con los populares “sugars” en tierras mexicanas.

“He conocido muchos ‘sugars’, y te lo digo así normal, ya que no soy casada, no tengo hijos porque decidí vivir mi vida y soy feliz. Estuve conociendo chicos, y salí con uno en particular y era de Guadalajara. Ahí están todos los dueños de las tequileras”, comentó Francis Aimini para las cámaras de Magaly.

Luego continuó con: “la vi también a Sheyla (Rojas), por Tulum, en un rave. Cancún, Tulum y playa del Carmen es chico, todos nos encontramos”.

SOBRE SUS VIAJES

Francis Aimini comentó que fue un gran acierto salir de Perú, ya que puedo conocer muchos lugares. También detalló que conocer a los populares “sugars” es todo un negocio.

“Es un negocio, pero no necesariamente tienes que quedarte frente a algo. Es como un cliente, tienes que congeniar, ser amorosa, acompañarlo en sus viajes”, expresó.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE