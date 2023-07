La competidora de ‘Esto Es Guerra’ Gabriela Herrera reveló que le gustaría demostrar su talento y conocimientos en la actuación representando a algún personaje como villana.

En una reciente entrevista, la chica reality mencionó que se considera una “artista completa” y que aceptaría tomar el papel de antagonista.

“Mis seguidores me han visto bailar y cantar ahora que estoy presentando mi canción, pero lo que muchos no se imaginan es que mi meta es actuar. Quiero que me den un papel de mala porque siento que lo haría muy bien”, expresó Herrera para La República.

Asimismo, la influencer indicó que tiene los conocimientos suficientes para desenvolverse en la actuación y demostrar su talento. “Yo me he preparado profesionalmente para hacer todo lo que le compete a las artes escénicas en general. Por eso, sé que el papel de villana es el más difícil de trabajar”, señaló.

“Yo me considero una mujer de retos y estoy dispuesta a buscar la oportunidad para que sepan lo bien que lo haría como actriz”, agregó.

Gabriela Herrera respalda a Farik Grippa

La cantante le dio su apoyo total a Grippa, pues hizo una denuncia pública por dicho contrato que estancó su carrera musical. Además, contó que nunca firmó con él porque “no era favorable”.

“Le doy todo mi apoyo a Farik porque es un cantante que ha sido perjudicado. En realidad, lo que le pasa a él lo dije en su momento sobre el tema de los contratos que no firmé, y el tiempo me ha dado la razón”, expresó Herrera a El Popular.

“Yo me he reunido varias veces con él, en la productora, y desde allí ya estaba mintiendo. Y el tema del contrato lo dije, era muy abusivo, tenía varias cláusulas, no era favorable. El contrato no era lo que se decía, yo tuve las agallas de decirle y no continuar”, añadió.

