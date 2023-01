Gabriela Herrera se presentó en el programa ‘Amor y Fuego’ tras recibir la multa de 56 mil soles por parte de GV Producciones. Debido a que brindó declaraciones al espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre cuando aún tenía contrato con la productora de Gisela Valcárcel.

Esta viernes 13 de enero, la exchica reality respondió fuerte y claro a los rumores sobre su participación en ‘El Gran Show’, del cual fue retirada repentinamente por declarar al programa de Willax Televisión. “¿Vas a pagar la multa?”, preguntaron los conductores. Ella, muy segura de sí misma, dijo: “No”.

Asimismo, Herrera comentó que entablará una demanda contra la productora de la popular ‘Señito’, pues no esta dispuesta a pagar los casi 60 mil soles de multa por declarar a otro programa. “Mi abogado está analizando a la productora”, contó.

Finalmente, la exintegrante de ‘El Gran Show’, sin dar mucho detalle, dijo que Gisela la habría decepcionado. “Me enteré de muchas cosas que me incomodaron. Estaba muy molesta, y justo la reportera de tu programa me entrevistó y dije cosas que no debía”, sostuvo.