Tras el intempestivo alejamiento de Gian Piero Díaz de la conducción de ‘Esto es Guerra’, las especulaciones sobre quién sería el nuevo conductor del reality juvenil han acaparado nuevamente la atención de todos.

Precisamente, uno de los nombres en la lista de posibles convocados es el de Rodrigo González, quien aumentó los rumores de su ingreso al compartir en su cuenta de Instagram un video donde se ve a Sheyla Rojas y ‘Choca’ Mandros dando pistas que lo señalarían como el nuevo conductor.

"¡Atentos al lunes!, el lunes hay ingreso en la conducción de ‘Esto es Guerra’. Te voy a dar pistas Sheyla: este personaje ya ha trabajado en América y en el canal de Jesús María le propusieron que volviera porque también ha estado por allá”, dijo el conductor de ‘Estás en todas’.

Además, ‘Choca’ Mandros señaló que el nuevo ‘jale’ de ‘Esto es Guerra’ habría tenido algunos conflictos con la popular ‘Shey Shey’.

“No sé si te gustará mucho el ingreso de este personaje por acá”, agregó ‘Choca’ a lo que Sheyla Rojas solo respondió: “me han dicho y me han comentado que ha tenido discrepancias conmigo, vamos a ver quién es”.

VIDEOS RELACIONADOS

Gian Piero Díaz anuncia que se aleja de ‘Esto es Guerra’. (Video: América TV)

Magaly Medina revela que gerente general de Latina le pidió volver a Rodrigo González. (Video: ATV)

Rodrigo González cuestiona a Karen Schwarz por exposición de su hija.

