Este sábado, Gisela Valcárcel se pronunció en su cuenta oficial de Instagram, luego de que se confirmara la muerte de Camucha Negrete.

A los 80 años, la recordada actriz falleció, dejando un gran vacío en el mundo artístico nacional. Según se supo, enfrentaba problemas en el hígado que deterioraron gravemente su salud.

Hoy, 27 de setiembre, la familia de Camucha Negrete confirmaron el sensible fallecimiento de la actriz. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, causando gran conmoción entre quienes admiraban su destacada trayectoria en televisión, cine y teatro.

A través de sus historias de Instagram, Gisela habló sobre el fallecimiento de la artista: “No suelo comentar o hacer post cuando las personas que conozco y quiero parten, pero hay momentos especiales como este y me acabo de enterar de la partida de nuestra Camucha Negrete. ¡Uf! Nos deja como preguntándonos: ¿Qué fue? Dios quiso acercar a una mujer bella, hermosa por dentro y por fuera rápidamente “.

En ese sentido, la conductora de televisión expresó sentidas palabras en memoria de Camucha Negrete. “ Que en paz descanse esta mujer que nos deja tan lindos recuerdos y que siempre priorizó a su familia y que además quiso tanto lo que hacía. Una mujer llena de sueños e ilusiones que hoy está en la eternidad. Abrazo a su familia con todo, con todo mi respeto y cariño ”, finalizó.

Camucha Negrete murió: ¿Qué enfermedad padecía la actriz de televisión y cine peruano?

Este 27 de setiembre, falleció la recordada primera actriz Camucha Negrete. Su familia confirmó la lamentable noticia, además, pidieron respeto en estos momentos tan difíciles.

A los 80 años, falleció la actriz de televisión y cine peruano, quien llevaba meses delicada de salud, según sus familiares.

Cabe recordar que su nieta, Paula Mejía, compartió anteriormente su preocupación por el estado de salud de la artista.

“Ella está muy delicada actualmente y obviamente con los ánimos bajos en casa. Guarda reposo. Estamos todo el día con ella dándole mucho amor”, señaló.

De acuerdo con sus familiares, la artista permaneció bajo estrictos cuidados médicos hasta sus últimos días debido a un avanzado cáncer de hígado que deterioró su salud en los últimos meses.

“ Con profunda tristeza, la familia y amigos de nuestra querida Camucha Negrete comunican su sensible fallecimiento. Su luz, alegría y cariño quedarán por siempre en nuestros corazones. Los detalles se darán a conocer en el transcurso del día “, se lee en el comunicado compartido.

En ese sentido, la familia de Camucha Negrete pidió a sus seguidores recordarla por su legado en la televisión y el teatro peruano, también piden privacidad para despedirla en la intimidad.

“ Agradecemos de corazón todas las muestras de cariño y apoyo en este difícil momento ” , manifestaron.