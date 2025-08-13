Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado y ofrecer disculpas públicas tras el bochornoso y violento incidente que protagonizó junto a su madre durante la boda de la popular “Rubia de Gamarra”.

Mediante sus historias de Instagram, Medina habló de la agresión a su mamá, Verónica Alcalá, después de que se viralizara un video donde se le observa correr hacia ella y agredirla físicamente.

“ Hoy quiero hablar desde el corazón sobre un hecho que me duele profundamente, pero que también me ha hecho despertar. Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad ”, expresó.

Asimismo, la joven admitió que estuvo mal lo que hizo y le pidió perdón a su madre y a Alejandra Baigorria.

“ Lo que hice no estuvo bien. Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana. Sé que mi actitud no solo fue inapropiada, sino completamente contraria a lo que quiero construir como persona ”, agregó.

Thamara reconoció que su comportamiento no fue el adecuado, motivo por el cual decidió romper su silencio y pronunciarse públicamente más de tres meses después del incidente.

“ Para seguir avanzando, necesito afrontar mis actos. Me tomé mucho tiempo ya que, tenía que pensar y reflexionar. El poder admitir abiertamente algo que me duele tanto me hace sentir en paz conmigo, me ayuda a seguir adelante, a dejar el pasado atrás ”, refirió.

“ No me enorgullece lo que pasó, por eso, estoy comprometida en ser mejor cada día. Voy a demostrar que cuando uno se equivoca, también puede levantarse. Gracias por leerme, a quienes me quieren, a quienes se decepcionaron de mí, a los que me entendieron sin conocerme y a quienes lastimé ”, concluyó.