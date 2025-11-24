Un video protagonizado por Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, se ha viralizado en TikTok al mostrar una fuerte discusión entre ella y Jesús Barco.

En el clip se observa a la joven visiblemente molesta luego de que el futbolista ingresara a su habitación aparentemente con síntomas de gripe. La hija de la ‘“Blanca de Chucuito” habría querido evitar contagiarse y, por ello, le pidió en tono serio que se retirara.

“ Jesús, ¿puedes irte de mi cuarto porque estás con la peste? ”, se le escucha decir a Melissa, mientras Jesús responde que no está enfermo y trata de justificar los posibles síntomas.

“ Es alergia. Si no tengo tos, no tengo nada ”, se defiende Barco, mientras la influencer insiste en que se retire, convencida de que él está enfermo. “ No, por favor, vete. Es su gripe, tiene los ojos reventados. Vete, por favor, no te soporto ”, recalca Lobatón.