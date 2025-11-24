Un video protagonizado por Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug, se ha viralizado en TikTok al mostrar una fuerte discusión entre ella y Jesús Barco.
En el clip se observa a la joven visiblemente molesta luego de que el futbolista ingresara a su habitación aparentemente con síntomas de gripe. La hija de la ‘“Blanca de Chucuito” habría querido evitar contagiarse y, por ello, le pidió en tono serio que se retirara.
“Jesús, ¿puedes irte de mi cuarto porque estás con la peste?”, se le escucha decir a Melissa, mientras Jesús responde que no está enfermo y trata de justificar los posibles síntomas.
“Es alergia. Si no tengo tos, no tengo nada”, se defiende Barco, mientras la influencer insiste en que se retire, convencida de que él está enfermo. “No, por favor, vete. Es su gripe, tiene los ojos reventados. Vete, por favor, no te soporto”, recalca Lobatón.
TE PUEDE INTERESAR:
- Ministro del Interior sobre lucha contra inseguridad: En este gobierno estamos “poniéndonos la camiseta”
- Tomas Gálvez presidirá comisión que elaborará Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público
- PJ rechaza pedido de César Hinostroza que buscaba anular la solicitud de extradición a Bélgica
- José Jerí: “El estado de emergencia se mantendrá hasta que limpiemos el país”
- José Jerí sobre el caso Betssy Chávez: “Si debe ingresarse a la embajada mexicana, se hará”