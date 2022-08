Con motivo del estreno mundial de “House of the Dragon” (”La Casa del Dragón”), la serie ambientada en el universo de “Game of Thrones” (”Juego de Tronos”), DirecTV y DirecTV GO liberarán los canales de su paquete premium de HBO.

De esta manera los clientes prepago y postpago del servicio de TV paga, así como para los suscriptores OTT de la plataforma de streaming tendrán la posibilidad de disfrutar del tan esperado estreno de esta producción el domingo 21 de agosto a las 8 p.m. en HBO, disponible en el canal 524 y 1524 HD de DIRECTV y en DIRECTV GO.

Desde el viernes 19 hasta el domingo 21 de agosto los usuarios de este servicio podrán ver sin cargo la programación de las señales HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Signature, HBO Family, HBO Mundi, HBO Pop y HBO Xtreme. Y en DIRECTV GO se encontrarán disponibles sin cargo las señales HBO, HBO2, HBO Plus, HBO Signature y HBO Family.

Ambientada 200 años antes de los hechos de “Game of Thrones”, esta nueva serie narra la pelea de los Targaryen, la familia regente, por la sucesión al trono y el caos en el que sumió al reino de Westeros, marcando el final de la gran era de los dragones.

HBO y Warner Bros. Discovery no han escatimado esfuerzos para convertir esta serie en un éxito por lo que han incluido en el elenco a actores de la talla de Matt Smith, Paddy Considine , Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Milly Alcock y Emily Carey.

