La temporada 2025 de Yo Soy culminó la noche del 11 de octubre con una gala cargada de emoción, música y nostalgia. En una final transmitida en vivo por Latina, cuatro talentosos imitadores se disputaron el título del mejor de la temporada: Josué Rivaldo como Raphael, Jesús Zavaleta como Pedro Infante, Gandy Antonelli como Daddy Yankee y Luigui Jesús en la piel de José José.

El escenario se iluminó con las interpretaciones de cada uno, quienes ofrecieron lo mejor de su repertorio ante un público expectante y un jurado exigente. La tensión creció conforme avanzaba la velada.

El primero en ser eliminado fue el imitador del “Big Boss”, seguido por José José, dejando el enfrentamiento final entre Raphael y Pedro Infante, dos de los favoritos del público desde las primeras semanas del concurso.

En la última ronda, Josué Rivaldo sorprendió al interpretar “Balada Triste de trompeta”, con un elaborado número escénico en el que se transformó en un payaso melancólico. Por su parte, Jesús Zavaleta eligió el clásico “Deja Que Salga la Luna”, canción con la que conquistó al público y conmovió a los jueces por su entrega y autenticidad.

Minutos después, el veredicto final desató una ovación: Jesús Zavaleta, imitador de Pedro Infante, fue anunciado como el ganador absoluto de la temporada. Visiblemente emocionado, subió al escenario para recibir el trofeo y el premio de 20 mil soles, sin poder ocultar su sorpresa ante el resultado.

“Para mí significa el cariño de todos, el apoyo de todos porque yo soy solo una herramienta aquí. Gracias a ustedes, a toda la producción, por el apoyo, por las clases, por las enseñanzas, a toda mi familia. Esto es de ustedes”, expresó Zavaleta al finalizar la transmisión.