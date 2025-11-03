El influencer Christian Villanueva Aguilar, conocido en redes sociales como Chris Vanger, fue denunciado por presunta estafa y apropiación ilícita tras promover un supuesto programa de inversión denominado "Vanger Haus“, en el que decenas de personas habrían depositado su dinero, atraídas por la promesa de rentabilidades mensuales de hasta el 10% sin riesgo.

Con más de 2 millones de seguidores, Chris Vanger habría perjudicado a más 160 personas con una deuda que superaría el millón y medio de soles. La abogada de los afectados, Ericka Arévalo, indicó que se ha iniciado una denuncia colectiva por estafa y solicitó al Ministerio Público para que de celeridad al caso.

Según el dominical Cuarto Poder, una de las denunciantes relató que invirtió S/6 500, confiando en las recomendaciones del influencer, sin embargo, en las últimas entregas no le cumplió.

Otra afectada, que prefirió mantener su identidad en reserva, aseguró haber invertido 12 mil dólares, confiando en el proyecto del tiktoker. Afirmó que se cumplieron los pagos durante el 2024, pero luego comenzaron las demoras y el silencio. Tras varios meses de insistencia, solo logró recuperar 5 mil dólares de los 12 mil. “Me afecta emocionalmente, estrés y económicamente por las deudas", expresó.

Daniel, otro denunciante, manifestó que confió en el influencer por su exposición pública. De los 30 mil soles invertidos, solo recuperó 5 mil soles.

De acuerdo con los testimonios, el joven de 28 años habría utilizado las redes sociales, donde compartía mensajes motivacionales, viaje, adquisiciones y hasta incursiones como cantante, para ganarse la confianza de sus seguidores.

Las cifras de dinero involucradas varían entre S/5 mil, S/13, S/31 mil y hasta S/110 mil, según los reportes de los afectados.

Asimismo, en la página de la SBS, el nombre de Vanger Haus figura como una de las entidades informales. Sumado a ello, el registro migratorio de Christian Villanueva revela que salió del país el 4 de octubre de este año a Colombia y no ha registrado regreso.

Hasta el momento, Chris Vanger, a través de su red social, ha negado estas acusaciones y afirmó que cuenta con pruebas para desmentir dichos testimonios.