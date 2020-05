En una transmisión en vivo en Instagram, Spheffany Loza mostró su incomodidad por las constantes cancelaciones de Esto Es Guerra. Además pidió que den de frente 90 días para que se puedan organizar en sus ingresos. Esto fue evidenciado en la cuenta de Instarándula.

“Cada 15 días alargan y alargan. Es la desesperación también... tengo gente conocida que está haciendo pequeños negocios porque no saben qué hacer, si no tenemos ingresos de qué vamos a vivir (...) Deberían decirnos, va a ver 90 días de cuarentena. Nos dicen 15 días, pero se cumple los 15 y lo alargan más días”, se le escucha decir a la modelo.

La modelo también exhortó a sus seguidores a respetar la cuarentena y quedarse en casa para evitar un posible contagio del COVID-19.

“Por favor, quedémonos en casa. Ya no aguanto más. Extraño demasiado a mi familia, no sé cuándo los volveré a ver... Pongamos de nuestra parte y cuidémonos. Mucho depende de nosotros. Qué tan difícil es acatar una orden por tu misma seguridad. Es inevitable no sentir rabia por las personas irresponsables”, pidió la chica reality.

CANCELAN EMISIÓN DE ESTO ES GUERRA POR SEGUNDA VEZ

La conocida ‘Chinita’ respondió a un usuario que dijo que la extrañaba a ella y al reality de América Televisión y además le preguntó cuándo volvía el programa a la televisión.

“Yo también los extraño, pero nuestro presidente dio dos semanas más, así que a esperar todavía”, respondió la conductora del reality ante la pregunta de uno de sus seguidores.

Cabe mencionar que ‘EEG’ indicó que en esta nueva etapa “ayudará a los que más lo necesitan” en este momento de crisis sanitaria por el virus.

RETORNO A LA TV

El popular reality de competencia anunció su regreso con un nuevo formato en el que los participantes y el equipo de producción deberán respetar la distancia social y cumplir con estrictos protocolos de limpieza para salvaguardarse del contagio del COVID-19.

Así lo han dejado claro a través de un spot televisivo explicando todos las medidas de seguridad y protección a las que se someterá a todas las personas encargadas del exitoso programa, tanto los que están frente a cámaras y también los que detrás.

“Hoy la seguridad es muy importante para nosotros. Nuestro estudio cuenta con 1000 metros cuadrados. No tendremos público, hemos reducido el aforo a la mitad, lo que nos permite separar perfectamente a técnicos y producción”, se escucha decir a la voz en off en el anuncio.

