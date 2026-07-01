La compañía Jallmay Alto Folclor presentará en julio el espectáculo “Latidos del Imperio Inca” en Tacna y Lima, antes de emprender su 41.ª gira internacional por Europa.
La producción llegará por primera vez a la Ciudad Heroica con tres funciones programadas para el 19 y 20 de julio en el Centro de Convenciones Jorge Basadre. Posteriormente, el 25 de julio, ofrecerá dos presentaciones en el Teatro UNIFÉ, en La Molina.
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El montaje propone un recorrido por la historia y la identidad cultural del Perú mediante danza, música en vivo, teatro y recursos visuales. La obra está dividida en dos actos: “El Mundo Ancestral” y “La Cultura Viva de Hoy”, e incluye recreaciones del Inti Raymi, escenas inspiradas en el drama inca “Ollantay” y expresiones artísticas de la costa, sierra y selva.
“Queríamos que Tacna y Lima tuvieran la primera versión de este espectáculo antes de llevarlo a Europa. Para nosotros tiene un significado enorme partir desde el sur del Perú hacia el mundo”, señaló Humberto Valdivia Yóplac, fundador y director general de Jallmay.
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Gira por Europa
Tras las presentaciones en el país, la agrupación iniciará una nueva gira por Francia y España, donde participará en el circuito Festivals du Sud, compartiendo escenario con compañías de distintos continentes.
Jallmay cuenta con 28 años de trayectoria, ha realizado más de 40 giras internacionales y se ha presentado en 40 países. Además, es reconocida como Marca Perú.
Entre marzo y abril de este año, la compañía realizó una gira por 25 ciudades de Francia con su espectáculo “El Vuelo del Cóndor”, logrando funciones con entradas agotadas. Debido a la demanda, la temporada fue ampliada a 35 ciudades para una segunda etapa que se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026.
Fechas y entradas
Tacna – Centro de Convenciones Jorge Basadre
- 19 de julio: 12:00 p. m. y 6:00 p. m.
- 20 de julio: 7:00 p. m.
Lima – Teatro UNIFÉ (La Molina)
- 25 de julio: 4:00 p. m. y 8:00 p. m.
Las entradas están disponibles a través de Joinnus.