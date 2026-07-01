La compañía Jallmay Alto Folclor presentará en julio el espectáculo “Latidos del Imperio Inca” en Tacna y Lima, antes de emprender su 41.ª gira internacional por Europa.

La producción llegará por primera vez a la Ciudad Heroica con tres funciones programadas para el 19 y 20 de julio en el Centro de Convenciones Jorge Basadre. Posteriormente, el 25 de julio, ofrecerá dos presentaciones en el Teatro UNIFÉ, en La Molina.

El montaje propone un recorrido por la historia y la identidad cultural del Perú mediante danza, música en vivo, teatro y recursos visuales. La obra está dividida en dos actos: “El Mundo Ancestral” y “La Cultura Viva de Hoy”, e incluye recreaciones del Inti Raymi, escenas inspiradas en el drama inca “Ollantay” y expresiones artísticas de la costa, sierra y selva.

“Queríamos que Tacna y Lima tuvieran la primera versión de este espectáculo antes de llevarlo a Europa. Para nosotros tiene un significado enorme partir desde el sur del Perú hacia el mundo”, señaló Humberto Valdivia Yóplac, fundador y director general de Jallmay.

Gira por Europa

Tras las presentaciones en el país, la agrupación iniciará una nueva gira por Francia y España, donde participará en el circuito Festivals du Sud, compartiendo escenario con compañías de distintos continentes.

Jallmay cuenta con 28 años de trayectoria, ha realizado más de 40 giras internacionales y se ha presentado en 40 países. Además, es reconocida como Marca Perú.

Entre marzo y abril de este año, la compañía realizó una gira por 25 ciudades de Francia con su espectáculo “El Vuelo del Cóndor”, logrando funciones con entradas agotadas. Debido a la demanda, la temporada fue ampliada a 35 ciudades para una segunda etapa que se desarrollará entre octubre y diciembre de 2026.

Fechas y entradas

Tacna – Centro de Convenciones Jorge Basadre

19 de julio: 12:00 p. m. y 6:00 p. m.

20 de julio: 7:00 p. m.

Lima – Teatro UNIFÉ (La Molina)

25 de julio: 4:00 p. m. y 8:00 p. m.

Las entradas están disponibles a través de Joinnus.