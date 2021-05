La modelo peruana Janick Maceta reveló en una entrevista con Luis Alfonso Borrego, conductor de ‘Suelta la Sopa’, cómo fue su paso por el programa reality ‘Esto Es Guerra’ el año 2018.

La Miss Perú Universo dijo que los enfrentamiento que tuvo en ‘Esto Es Guerra’ eran parte de un guion establecido por la producción. “Sabes exactamente cómo funciona por dentro, hay un guion, hay productores, hay un equipo detrás. Cada programa tiene su formato y yo cumplí con una responsabilidad, yo cumplí con un trabajo”, explicó.

Janick Maceta además explicó que trabajar en ‘Esto Es Guerra’ fue una oportunidad de trabajo cuando la temporada estuvo “baja en Nueva York”.

Recordemos que recientemente, Janick Maceta dijo sentirse satisfecha con lo que logró todos estos años y que tiene en marcha nuevas metas.

“Ya me retiro. He logrado lo que quería lograr: que me escuchen, y solo espero contar con la oportunidad de tener las audiencias y que me den la oportunidad de abogar por los niños que sufren violencia sexual”, expresó en una entrevista para Perú 21.

La modelo dijo que dio lo mejor de ella en este concurso internacional y que lo importante era dejar en alto el nombre del país.

“He dado todo lo mejor de mí en ese escenario y he logrado hacer historia. Puse el alma, corazón y vida por mi Perú y seguiré trabajando por mi país”, explicó.

Experiencia en el Miss Universo 2021

Según contó la modelo, para ella la ceremonia pasó demasiado rápido. “Te comento algo muy gracioso, en el escenario el tiempo se pasa súper rápido. Mi cara fue de sorpresa, me sorprendí demasiado”, contó sobre cuando fue llamada entre las 21 semifinalistas.

“Hemos trabajado muchísimo con Jessica Newton y con todos para poder hacer historia”, agregó.

Por su lado, Newton, organizadora del Miss Perú, señaló que estaba al borde de los nervios. “Yo no podía pararme. Janick me mandaba corazoncitos y saltaba, yo de los nervios no podía levantarme. Era una sensación de orgullo tan grande, no solamente por la magnífica presencia del Perú, sino como mujer, como mamá”, afirmó.

