Tras la decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso de nulidad presentado por Magaly Medina —lo que pone fin a años de enfrentamientos judiciales entre la “Urraca” y Jefferson Farfán—, el exfutbolista se pronunció en redes sociales luego de obtener este triunfo legal.

“ Todo llega a su tiempo, dame luz bebé. Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos ”, se lee en la historia de su cuenta de Instagram.

Jefferson Farfán y su mensaje tras ganar juicio a Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Magaly Medina deberá pagar 300 mil soles a Jefferson Farfán tras perder definitivamente juicio

La Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga a la conductora Magaly Medina a indemnizar con 300 mil soles a Jefferson Farfán por el delito de violación a la intimidad agravada. Su recurso de nulidad fue declarado inadmisible, consolidando la condena que además incluye 138 jornadas de trabajo comunitario.

Sucede que en primera instancia, en julio de 2024, la jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, conmutada por servicio comunitario, más una reparación civil de 500 mil soles.

Mientras que, en segunda instancia, la Octava Sala Penal Liquidadora redujo el monto a 300 mil soles, revalidando las demás penas.

En ese sentido, Magaly y su productor, Patrick Llamo, recurrieron la decisión ante la Corte Suprema, que finalmente ratificó la condena.

Al quedar firme este fallo, solo resta que el expediente regrese a primera instancia para ordenar el cumplimiento de las sanciones. De no acatar la pena, el exjugador podría requerir al Poder Judicial que embargue los bienes de Magaly Medina.

Como se recuerda, la conductora expuso imágenes del interior del departamento del exjugador en Miraflores en un reportaje emitido en 2019. Medina alegaba que las actividades que hacía Jefferson Farfán en su departamento, ubicado en un piso 17, podían verse y grabarse desde la calle.