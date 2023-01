La ex reina de belleza Jessica Tapia y la Miss Grand Perú Samantha Batallanos debatieron acerca de la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022.

En el programa “Amor y Fuego”, la modelo expresó su desacuerdo con la inversión que habría tenido el Miss Perú con la vestimenta que tuvo nuestra representante en el certamen internacional. “(La organización) debería financiar todo eso, pagar los profesores”, expresó.

“Yo cuando fui al Miss Grand tenía una ropa que era (fea), las otras candidatas tenían ropas espectaculares y yo me sentía... o sea, es bonito, pero no es lo que yo hubiera deseado. La organización no había dado lo suficiente”, agregó.

Al respecto, el missólogo Rafael Rodríguez aseguró que, para él, el Perú es “uno de los países más fuertes en este momento por organización, por los resultados que ha tenido los últimos años, por la preparación que han tenido las candidatas, por la calidad de candidatas”.

Asimismo, Tapia se mostró incómoda por las afirmaciones y la actitud de Batallanos. “Yo creo que lo primero que estamos perdiendo acá la brújula y lo acaba de decir un extranjero ahorita, en el programa, es que no estamos sumando tampoco echando barro con ventilador a una organización que está trabajando (...) que definitivamente uno cuando hace una denuncia, la tiene que hacer con pruebas”, indicó.

“No es necesariamente la organización te tiene que dar hasta la ropa interior para ir de viaje, una también tiene que poner de su parte y sus cosas, los regalos y si se pierden o no se pierden, por favor, todas las cosas, yo soy periodista, con sustento, porque sino me siento incómoda de estar en este panel, definitivamente las cosas se tienen que decir seriamente”, mencionó la excomunicadora.

¿Quién es Samantha Batallanos? La modelo que fue ampayada con Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona

Batallanos, de 29 años, nació en el populoso distrito de San Juan de Miraflores. La joven se inició en el mundo del modelaje con apenas 15 años, pero fue en el 2019 que dio su gran salto tras participar en el Miss Perú, y fue coronada como Miss Grand Perú 2021.

También tuvo un breve paso por el efímero programa ‘Mi gente dice’. Sin embargo, su nombre empezó a sonar en la farándula local por su relación sentimental con Alexander Blas, ‘el príncipe de Gamarra’. Incluso tuvieron intenciones de casarse; sin embargo, el noviazgo no prosperó.

En junio de 2022, Samantha Batallanos volvió a acaparar las portadas de los medios luego que estuviera invitada como parte de las acompañantes del magnate Dan Bilzerian.