Con más de cinco décadas en los escenarios, Joaquín Sabina vuelve a Lima con su gira de despedida “Hola y Adiós” este 17 de marzo en Costa 21. Pese a ello, el propio artista aclaró que seguirá escribiendo y componiendo.

A pocos días del concierto del autor de éxitos como “19 Días y 500 Noches” y “Contigo”, Diario Correo conversó con el productor Jorge Ferrand sobre los detalles de este show y sus vivencias con el cantautor español después de trabajar con él más de 30 años.

“Me imagino que todos juntos cantaremos a lo largo del show y sentiremos una gran pena cuando con la última canción nos diga ‘Hola y Adiós’”, expresó Ferrand a Diario Correo.

—¿Joaquín Sabina ha sido artista exigente con sus pedidos en las visitas al Perú?

Conozco a Joaquín Sabina hace 35 años, desde la primera vez que lo traje en los 90′s. Es un artista de lo más normal. Realmente no es un artista de grandes exigencias, es importante sí, lo que necesita sobre el escenario. En este caso, que es su última gira, estamos poniendo unas pantallas inmensas para que toda la gente pueda ver el despliegue de lo que es su música, además él pinta y hay imágenes que ha producido especialmente para el concierto. No considero que sea un artista exigente con cosas que no son posibles, es muy agradable trabajar con él y siento una gran nostalgia pensar que esta va a ser la última gira que vamos a hacer.

—¿Cómo espera que reaccione el público con esta última gira?

Los fans de Joaquín Sabina ya han comprado entradas, está siendo un éxito muy grande la presentación de este 17 de marzo en el Costa 21. Queda un pequeño remanente de entradas para los remolones de último momento en Teleticket, ya que estamos a penas 10 días del show, pero ha tenido una demanda impresionante desde el primer día que se pusieron a la venta.

—¿Qué aspectos se tomó en cuenta para la elección del recinto?

Estoy muy contento porque estamos trabajando por primera vez en Costa 21, que es un local nuevo para mí porque yo nunca había hecho un show allí. Tenemos una capacidad de aproximadamente 10 mil personas, estamos casi al última 10% de entradas a la venta que quedan disponibles.

—¿Qué otros detalles pueden esperar los fanáticos para este concierto?

Fundamentalmente un repaso antológico por todas las canciones más conocidas de Joaquín Sabina. Estuve viendo el setlist de otras presentaciones en Estados Unidos y de unos países de Latinoamérica, que preceden al nuestro y tiene unas canciones maravillosas que todo el mundo conoce. Me imagino que todos juntos cantaremos a lo largo del show y sentiremos una gran pena cuando con la última canción nos diga “Hola y Adiós”, así se llama el tour.

—Después de trabajar más de 30 años con Joaquín Sabina, ¿tiene alguna anécdota con él que lo haya marcado?

Mis recuerdos con Joaquín son muchísimo, pero los de años ‘mozos’; como decimos, recuerdo que siempre lo he invitado a salir a cenar uno a dos días antes de los shows. Nos poníamos al día con nuestras conversaciones y luego, cuando la noche ya entraba y llegaba la 1 o 2 de la madrugada, me pedía que lo deje en ‘La Noche’ en Barranco, donde él seguía hasta altas horas de la madrugada y solía tocar y cantar con la gente que estaba allí. Esa es una de las anécdotas que más recuerdo en los años con Joaquín Sabina.

(Foto: EFE/Ángel Medina G.)

—¿Cuánto suele tardar la negociación para traer a un artista?

Respecto a Joaquín Sabina, es un caso atípico completamente porque él trabaja con los códigos que se usaban antes, al igual que su mánager ‘Berry’ Navarro. Cuando ellos van a salir de gira, simplemente me avisan, habitualmente unos seis meses de anticipación. Con otros artistas que he trabajado, a veces es mucho más difícil, hasta dos años puedes demorarte dentro de una negociación.

—¿La parte económica es la más determinante en la negociación de un espectáculo?

Es muy determinante para mí porque si los números no me dan, no puedo llevar adelante una negociación. Hay mucha gente hoy en día en nuestro negocio, que tienen otros fines diferentes y realmente manejan cifras astronómicas que a la hora que tú haces las cuentas, entre las entradas que van a vender y lo que van a recaudar, no sabes como hacen para pagarle al artista. Yo creo que se está lavando mucho dinero en el espectáculo actualmente.

—Hace años pudo traer a una leyenda como Elton John, ¿es complicado volver a ver a artistas de esa talla nuevamente en nuestro país?

Queríamos ser parte de la gira de despedida de Elton John y de hecho he puesto una oferta para hacerlo, pero lo que sucede es que él todavía no ha considerado venir a Latinoamérica para despedirse. Me hubiera gustado estar en la última presentación que hizo Paul McCartney porque yo lo hice en el año 2011 en el Estadio Monumental, pero desgraciadamente la gente que lo hizo en esta oportunidad, pagó una cifra exorbitante y cuando yo hice los números, no me permitía pagar el dinero que ellos estaban ofreciendo. También me hubiera gustado ser yo quien hiciera la última presentación que hizo Sting en Lima, pero bueno; ese artista ahora está con Live Nation que tiene un representante aquí y evidentemente tenemos que resignarnos a que a veces las cosas no son como quisiera que sean.

Jorge Ferrand, productor de conciertos.

—A falta de espacios adecuados para la realización de conciertos, ¿cree que esto nos puede excluir de las grandes giras?

Es absolutamente cierto que tenemos unas falencias inmensas, ya que realmente arenas no tenemos, como las que hay en Argentina, en Chile, Colombia, Estados Unidos. Hasta donde tengo entendido, la gente del grupo La Nación de Argentina en combinación con una empresa de aquí, van a hacer muy pronto una arena muy parecida a lo que son las de Movistar de otros puntos de Latinoamérica. Me llena de satisfacción para que así podamos tener un local del primer nivel para llevar los shows que necesitamos.

—¿Qué otros aspectos considera que deben ser atendidos en el sector del espectáculo?

Básicamente yo creo que se debe que hacer un trabajo minucioso de las empresas que trabajan en el mundo del espectáculo. Hay empresas que se forman una sola vez para hacer un show y desaparecen. No pagan a los proveedores, ni los impuestos a la SUNAT, ni los derechos de autor a la APDAYC. Creo que ahí se debería trabajar más intensamente, ver muy bien cuales son las empresas que van a llevar adelante eventos y ver si cumplen con los requisitos necesarios. Tampoco que exista una competencia desleal porque es muy fácil hacer un espectáculo y desaparecer al día siguiente sin pagar ningún impuesto.

—Finalmente, cuéntenos sus expectativas para los conciertos de este 2025.

Me parece que va a ser un buen año. Creo que hemos iniciado un año donde se han presentado espectáculos buenos hasta ahora en este primer trimestre y los que había anunciado son también muy buenos. Espero que cerremos un 2025 muy arriba.

