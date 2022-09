Durante una entrevista, el boxeador y ahora empresario Jonathan Maicelo contó la vez que visitó el restaurante de Gastón Acurio, donde resaltó que en ese local “juegan a la comidita”.

Maicelo sobre la selección peruana: “a ellos los mandan en avión, a mí me mandaban en bus”

A través de una entrevista, Jonathan Maicelo expresó su molestia con las instituciones deportivas debido al apoyo que le brindan a la selección peruana, mientras que otros deportes como el box están casi abandonados.

“A la selección peruana la mandan en avión, en primera clase. A mí me mandaban en bus, compare. Me dolía el c... ¿Oíste?”, expresó Maicelo en el programa Poncepodcast.

Luego continuó con: “en este país si por lo menos el 1% que dieran al fútbol y va para otra disciplina, créanme que seríamos campeones del mundo. Con poco apoyo hemos hecho grandes cosas”.

TE PUEDE INTERESAR