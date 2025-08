José Peláez decidió publicar un emotivo post de despedida dedicado a ‘El Gran Chef Famosos’, programa que condujo por más de dos años. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el también actor compartió, el último lunes, un texto donde resaltó su participación en el reality de cocina hasta su última emisión el sábado 2 de agosto.

“Me es muy difícil encontrar las palabras correctas para expresar todo lo que El Gran Chef Famosos y sus más de dos años han significado en mi vida”, expresó Peláez agradeciendo a sus compañeros Javier Masías, Nelly Rossinelli, Luciano Mazzetti, al igual que a todo el equipo de producción del programa.

“Tengo tantos momentos que recordar (…) recordar esto no fuese tan perfecto como lo tengo en mi cabeza. No me cuesta mucho llorar en televisión, pero sí me cuesta mucho encontrar la forma correcta de despedir los procesos más hermosos y significativos de mi vida, como este”, agregó.

Luego, Peláez resaltó su debut como presentador de televisión tras 15 temporadas en “El Gran Chef Famosos”.

“‘El Gran Chef Famosos’ ha sido mi vida durante todo este tiempo, ha sido el lugar donde cumplí mi sueño de ser conductor de televisión, donde experimenté un cariño del público que ni siquiera era consciente que existía”, refirió.

Asimismo, José Peláez recalcó “las experiencias increíbles” y a las “grandes personas” que conoció como conductor de dicho programa.

“Fui muy feliz haciendo esto, por eso, la felicidad que me da recordar esto hace que me sea muy difícil ponerme triste porque se terminó. Si hay una pequeña moraleja que me deja todo es que las mejores y peores cosas de la vida no te avisan”, indicó.

Además, Peláez expresó que ahora es momento de “vivir feliz” y disfrutar de su familia, mientras se prepara para asumir nuevos retos y posibles proyectos en televisión.

“Gracias por habernos permitido ser parte de su familia durante todo este tiempo. Los voy a extrañar. Voy a extrañar mucho todo esto. Larga vida a El gran chef famosos. Espero que nos volvamos a ver en algún momento y volver a reír juntos. Y si eso no sucede, me voy tranquilo porque esto que vivimos juntos me hará sonreír el resto de mis días. Hasta siempre”, finalizó.