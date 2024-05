Julián Zucchi decidió aparecer en un evento y fue consultado si aún culpa a Magaly Medina y Rodrigo González, por sus peleas mediáticas con Yiddá Eslava.

El argentina asegura que asume su responsabilidad y el alejarse del ojo público, lo ayudó a reflexionar sobre sus actos.

“ (¿Sigue culpando a Amor y Fuego?) No, yo acepto mi responsabilidad, entiendo que no supe manejarme en el medio de esa locura, sentir que todos los días hablaban de mi vida cosas que yo no quería que se hagan públicas. Hoy la verdad no culpo a nadie, no responsabilizo a nadie ”, declaró para Trome.

Cabe recordar que semanas atrás, el actor dijo que la ‘Urraca’ y ‘Peluchín’ estaban haciendo una campaña en su contra.

Por otro lado, le comentaron que Magaly Medina mencionó en su programa que el audio que le enviaron de la madre de sus hijos insultando a una reportera, fue enviado desde Buenos Aires.

“ No sé por qué pueden especular que fui yo, pero no, cuando salió el audio sí estaba en Argentina, pero no sabía de su existencia y el intercambio de palabras. Eso es algo que quedó en el pasado, y ahora me gustaría no olvidarlo, pero si ya no hablar de ese tema ”, sostuvo Zucchi.