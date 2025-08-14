Ernesto Pimentel revelará este sábado en El Reventonazo de la Chola los pormenores de un reencuentro muy especial con Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, han llamado la atención de medios internacionales por la carga emotiva del momento.

Pimentel destacó que esta reunión simboliza una etapa significativa en su carrera, pues no solo rinde homenaje al legado de estos artistas, sino que también evoca memorias personales, como su colaboración con Vivar en el circo, que este año celebra 25 años de trayectoria.

Asimismo, recordó que María Antonieta de las Nieves fue su madrina en los inicios, brindándole consejos y apoyo en su incursión en el mundo circense.

La actriz se encuentra en la recta final de su gira de despedida, con seis funciones programadas en Lima.