Durante la transmisión de La Granja VIP del jueves 27 de marzo, Yiddá Eslava protagonizó un momento crítico al desmayarse frente a sus compañeros del reality, lo que generó alarma en la producción.

Todo ocurrió cuando los participantes se encontraban en la cocina y, de manera repentina, la actriz se desplomó y perdió el conocimiento, lo que provocó pánico entre los integrantes del programa.

Cabe mencionar que, antes del episodio, Eslava había comentado a sus compañeros que se sentía mal y pidió apoyo a Miguel Vergara. Segundos después, cayó súbitamente, lo que obligó al corte de la transmisión en vivo.

Ante la falta de un pronunciamiento oficial sobre su estado de salud, el creador de contenidos Samuel Suárez difundió información a través de sus redes sociales.

“Dejaron de emitir imágenes con este anuncio, se filtraron unos audios pidiendo abran las camillas una vez la ambulancia llegó. Esperemos todos aquí noticias, no podemos ser ajenos a lo que viene ocurriendo, mucha fuerza Yidda, al final el ingreso de Barco desató no una bomba, si no el infierno total en la granja y hay que decirlo como tal. Los iré actualizando” , se lee.

Te puede interesar

Animatissimo: el proyecto peruano que lleva el anime a conciertos sinfónicos