El 20 de enero de 2026 llegó a librerías La mitad de su edad, la primera novela de ficción de Jennette McCurdy, autora best seller a nivel internacional.

El libro ha sido destacado por la crítica como uno de los lanzamientos más provocadores del año y encabeza la lista de “Libros más esperados de 2026” de Goodreads en la categoría Ficción Contemporánea e Histórica.

La historia presenta a Waldo Black, una adolescente de 17 años que inicia una relación con su profesor de escritura creativa. Lo que comienza como una atracción prohibida se convierte en una exploración sobre el poder, la identidad, el deseo, la clase social, la soledad y los ciclos generacionales del trauma.

La novela ha recibido elogios de medios internacionales como The Guardian, Harper’s Bazaar, The Times, The Independent y USA Today, que destacan la voz mordaz y el enfoque crítico de McCurdy. Además, ha sido incluida en las listas de libros más esperados de publicaciones como The New York Times, BBC, NPR y Elle Canada.

Como parte de la promoción, McCurdy participó en el podcast Call Her Daddy, uno de los más escuchados a nivel global. La entrevista superó el millón de visualizaciones en YouTube y generó amplia cobertura mediática, impulsando aún más el interés por la novela.

