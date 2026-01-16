‘Mande quien mande’ tiene nueva conductora y se trata de Laura Huarcayo. La exmodelo regresa a la televisión acompañada de La Carlota (Carlos Vílchez) y un tercer personaje que aún no ha sido confirmado.

Huarcayo aparecerá en pantalla este miércoles 21 de enero, a la 1:40 p. m., para alegría de los televidentes que esperaban su retorno.

Cabe mencionar que, en la promoción difundida por América Televisión, aparece La Carlota, quien aparentemente quería estar sola al frente del programa que conducía junto a María Pía Copello. “Está bien, acepté compañía, pero ojo, yo mando”, se le escucha decir.

Ante ello, Laura Huarcayo responde: “Hola, hola, Carlotita, ¿quién dices que manda?”. Sobre el tercer integrante del elenco, tras la salida de Mario Hart, se conocerá su identidad el día del estreno.