El esperado regreso de Laura Pausini al público peruano tuvo un momento inesperado durante su concierto en Lima.

La artista detuvo brevemente el espectáculo en Arena 1, en San Miguel, para dirigirse a los asistentes ubicados en la zona preferencial.

La situación ocurrió mientras interpretaba “Ángeles Caídos”. Según se observó en el recinto, la cantante notó que varias personas de las primeras filas no seguían la canción ni mostraban entusiasmo, por lo que decidió pronunciarse desde el escenario.

“¿Quién es la persona que está mostrando (grabando) a la gente? ¿Tú? Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben las canciones. He mirado allí (las pantallas)”, expresó. Luego añadió: “Allá cantan todos, y en primera fila no cantan chicos (...) Chicos de la primera fila, mover los labios”.

Laura Pausini pidió disculpas

Tras la repercusión del episodio, la artista respondió a un seguidor en Instagram y sostuvo que pudo haberse expresado mal.

“Quizás me expliqué mal. En la primera fila había muchas personas que no abrían la boca desde el principio del concierto. Es su derecho, claro, pero para un cantante ver eso te hace sentir un poco triste, especialmente porque detrás todos cantaban”, señaló.

Además, comentó que algunos asientos cercanos al escenario podrían estar destinados a invitados y no necesariamente a seguidores.

“Descubro a veces que en la primera fila se sientan invitados del promotor y esos boletos no siempre salen a la venta para los fans verdaderos, que cantan todo”, agregó.

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