Desde Puerto Rico a Trujillo. Lennox estará el 12 de setiembre por primera vez en nuestra ciudad y se presentará en Magnum Disco Club, ubicado en La Encalada del Golf-a la altura de la carretera Industrial.

Una leyenda viva del regueetón, integrante del ícono dúo Zion y Lennox presentará su gira Tour Durini, una explosión de clásicos y hits que marcaron generaciones old school.

Lennox llega con sus mejores éxitos como: “Me pones en tensión”, “Pierdo la cabeza”, “Otra vez”, “Mi cama huele a ti”, “La player (bandolera)” y “Ahora lloras por mi”.

Además, como solista también la viene rompiendo con colaboraciones junto a Dady Yanke, Don Omar, J Balvin, Wisin y Yandel, Anuel AA y Mike Towers.

A lo largo de su carrera fue reconocido en los premios Billboard, Juventud y Mas.

Lennox llega a Trujillo con un show que promete ser inolvidable.