Leonard León desmintió a la madre de sus hijos, Karla Tarazona, pues negó en el programa “Ponte en la cola”, que nunca agredió a la conductora de televisión.

“ La respuesta es no… yo nunca he tocado a la señora y nunca me he pronunciado sobre ese tema. También digo tajantemente que jamás le he levantado la mano a una mujer (por la denuncia que también le hizo su hermana) ”, afirmó el cantante.

Respecto a la decisión de sus hijos de no tener contacto con él, señaló que se trata de un asunto delicado y prefirió no hacer declaraciones al respecto, ya que “son menores de edad”.

El abogado de Karla Tarazona, Carlos de la Cruz, declaró en el programa Amor y Fuego que Leonard León no ha obtenido ningún fallo judicial a favor en los procesos contra su clienta. Asimismo, explicó las razones por las que las medidas de protección a favor de la conductora fueron se la levantaron al cantante de cumbia.

Según la defensa de Tarazona, el artista cumplió con las disposiciones dictadas por el juez tras la denuncia por violencia psicológica en perjuicio de ella y sus hijos. Específicamente, asistió a las terapias durante el periodo establecido, y posteriormente solicitó el levantamiento de la medida de restricción.

“ El señor se vanagloria diciendo que ha ganado dos juicios y acá el señor no ha ganado nada, ha ganado que lo rehabiliten porque hay una denuncia del 2022 por violencia psicológica que la señora Tarazona realizó ante el Juzgado de Familia y es por ello que le habían dado medidas de protección a favor de la señora Karla y a favor de los dos menores hijos ”, indicó el letrado.

Carlos de la Cruz aclaró que las medidas de protección no son permanentes y que, al haber cumplido con las disposiciones del juez, Leonard León consiguió modificar su situación legal. Sin embargo, esto no implica que haya ganado algún juicio contra su clienta.