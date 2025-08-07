Durante una entrevista en “Amor y Fuego”, Leonard León perdió la calma cuando el abogado de Karla Tarazona intervino por llamada telefónica para explicar los regímenes de visitas establecidos para el cumbiambero. El letrado afirmó que el cantante nunca ha tenido impedimento alguno para ver a sus hijos.

Cabe recordar que, hace algunos días, el cantante aseguró en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales que finalmente se había hecho justicia, al revelar que había ganado los dos procesos judiciales que Karla Tarazona interpuso en su contra por presunta violencia psicológica hacia ella y sus hijos.

Es así que este miércoles 6 de agosto, Leonard León se presentó en el programa de Willax para defenderse públicamente. En un primer momento, mostró unas conversaciones en las que el abogado de Tarazona le indicaba que sus hijos no deseaban verlo. Dichos mensajes corresponderían al mes de abril, durante el cumpleaños de uno de los menores.

Minutos más tarde, el Dr. Carlos de la Cruz, abogado de la conductora de “Préndete”, se comunicó telefónicamente con el programa y reiteró que en ningún momento se le ha prohibido a Leonard León ver a sus hijos.

“Que señale completamente la verdad, así como en algún momento él señala que a las 6 a.m nos estuvimos escribiendo, fue porque él me escribió como a la medianoche (...) El señor no tiene ningún impedimento para acercarse a sus hijos, él sabe , hay un régimen de visitas que se hizo en el Juzgado, donde se otorgaron las medidas de protección, de martes y jueves. Hasta el día de hoy tiene ese régimen de visitas, que señale también que la jueza ordenó que todo era previa coordinación” , manifestó el abogado de Karla.

No obstante, el letrado explicó que fueron los propios menores quienes manifestaron su decisión de no ver a Leonard León, lo que desató una fuerte reacción del cantante en vivo. “ La pregunta es por qué, ¿por qué no quieren verme?, ¿por qué? ”, exclamó visiblemente alterado.

Tras escuchar las declaraciones del abogado, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron directamente a Leonard León por qué no había intentado acercarse a sus hijos durante tantos años.

“Nosotros, cuando hemos iniciado el acuerdo de conciliación, teníamos que pegarnos a la ley. Yo en ningún momento podía exponerme, así como ella ha inventado este tipo de hechos, por qué no podía pensar yo que ella podía inventar hechos de violencia ahí“ , respondió el artista.