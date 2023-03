Lisandra Lizama decidió romper su silencio y afirmó que vivió maltratos físicos y psicológicos durante su relación con su aún esposo Mauricio Diez Canseco.

“Muchas cosas me desencantaron, y mucho antes de difundir el comunicado donde anunciaba la separación que hice porque necesitaba tener protección. Un mes antes, había hablado con él, y lo sabe, le dije que ya no se podía seguir, hablamos como dos personas maduras. Intenté muchas veces salvar el matrimonio”, expresó Lisandra Lizama para Diario Ojo.

Luego continuó con: “cuando convives con alguien, realmente es allí donde lo conoces de pe a pa, desde cómo se relaciona con sus trabajadores, hasta sus cosas personales. Su manera de ser no me caía para nada, yo me preguntaba, por qué me casé tan rápido, por qué no lo pensé mejor, por qué no lo conocí más. No me sentía feliz, pasamos momentos feos, discusiones fuertes”.

“Pasamos un momento que te puedo decir que estuvo súper feo, en el que estuvo involucrada mi familia, pero en ese momento no denuncié, ni vale la pena que ahora yo cuente eso, porque me siento avergonzada, aunque no debería. Me siento mal por cosas feas que pasamos, agresión psicológica si pasé, del otro tipo de agresión no te puedo hablar, porque te digo, si en ese momento no dije nada, ahora no vale la pena”, contó.

