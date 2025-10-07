La actriz cómica y cantante cubana Lisandra Lizama confirmó que su matrimonio con el empresario Mauricio Diez Canseco llegó oficialmente a su fin tras un proceso de conciliación. Según relató, ambos optaron por terminar su vínculo de manera pacífica y sin resentimientos.

“Después de dos años y medio salió mi divorcio, se calmaron las aguas, tomamos la decisión de conciliar y firmamos el divorcio. Me siento en paz, con cero rencor y le deseo a él que le vaya bien, que sea feliz” , expresó la artista durante una entrevista en el podcast Chauca con Ch.

Lisandra y Mauricio se casaron en abril de 2022 en Cuba y semanas después celebraron una segunda ceremonia en Lima. Sin embargo, la relación duró pocos meses y decidieron separarse. “Me sentía muy enamorada, los dos estábamos muy enamorados. Nos casamos felices, yo sentía que me quería mucho”, recordó la cubana.

En la misma conversación, Lizama reveló que actualmente ha iniciado una nueva relación sentimental con un ciudadano peruano. “Estoy tranquila y en paz, y abierta al amor. Tengo una relación bonita con un chico peruano, no tiene nada que ver con el medio artístico, no es conocido ni famoso. Es cariñoso y muy trabajador”, comentó.