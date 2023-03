Lisandra Lizama rompió su silencio ante las cámaras de Magaly Medina y reveló que ya no era feliz en la relación que mantenía con Mauricio Diez Canseco.

“Yo no quiero dañar a nadie, solo quiero que me dejen tranquila. Totalmente, sin marcha atrás, muy pocas personas saben la realidad que viví. Estoy tramitando el divorcio”, contó Lisandra Lizama.

Luego continuó con: “al principio de febrero tuvimos la última discusión y yo le dije ‘ya bueno acá se acaba’ y 4 de febrero recogí todas mis cosas y me fui de la casa (...) Unos meses anteriores teníamos problemas matrimoniales y le expliqué que yo no quería seguir, que yo ya no era feliz”.

Magaly Medina sobre separación de Lisandra y Mauricio Diez Canseco: “creo que esta se casó solo para venir a Perú”

En la última edición de su programa, Magaly Medina dio su “humilde opinión” sobre la separación de Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama. Además, la conductora de TV recalcó que la cantante cubana contrajo matrimonio con el empresario solo por los papeles.

“Yo creo que esta se casó solo para venir acá y ahora que está en Perú bien instalada con toda su familia y toda la gente que vino de Cuba, ella dijo ‘chau Brad Pizza para qué te quiero’”, expresó Magaly Medina.

MIRA AQUÍ SUS DECLARACIONES DE MAGALY MEDINA

Te puede interesar