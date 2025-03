Para muchos fanáticos, el aporte en solitario de George Harrison fue fundamental para que The Beatles tenga un despegue importante como banda. No solo aportó grandes canciones, sino riff, armonías de voces, estética y calidez importante con los colores que tenían sus guitarras.

Gracias a ello, Harrison se convirtió en uno de los músicos más importantes e influyentes de todos los tiempos, siendo una de las guitarras más representativas de la música. Un grupo que se ha encargado de perdurar todo este legado son Los Harrisongs, banda que lleva más de 15 años al frente de este homenaje. Y este viernes 21 de marzo vuelven al Jazz Zone, espacio que es su hogar, para rendirle una merecida velada a George. Lleva por nombre ‘Got My Mind Set On George’ y será un repaso por los temas más emblemáticos del músico inglés.

El concepto que presenta la banda es único y original. Esa frescura los ha llevado a presentarse en lugares emblemáticos como la Cavern Club de Liverpool, Inglaterra, el cual es un espacio de cultura, en donde los propios Beatles iniciaron su carrera. Dicha visita se dio durante el ‘Beatleweek’ del año 2018.

En esta noche no podrán faltar temas como ‘Something’, ‘Here Comes The Sun’, ‘While My Guitar Gently Weeps’, los cuales inmortalizó en su etapa como Beatle. También aparecerán propuestas en su etapa de solista como ‘My Sweet Lord’, ‘What is Life’, ‘Give Me Love (Give Me Peace on Earth)’, entre otras.

Actualmente, Los Harrisongs están integrados por Roberto Quezada, guitarra y voz, Gonzalo Luna en batería, Luis Marroquín en teclados, Renato Briones en bajo, Augusto Paredes primera guitarra y Antonela Suárez, Carlos Rivera y Carolina Wiegering en los coros. Abbey Road Producciones, empresa a cargo de este evento, confirmó que las entradas para este show están disponibles en la plataforma de Joinnus.