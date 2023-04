El actor nacional Lucho Cáceres recordó con cariño su experiencia trabajando junto a la presentadora de televisión Gisela Valcárcel.

En una entrevista, el artista peruano, conocido por sus papeles en las miniseries “Mil oficios”, “Así es la vida” y “De vuelta al barrio”, fue consultado si le gustaría trabajar como co-animador de la conductora de ‘El Gran Show’.

“Con Gisela siempre la voy a pasar bien, fuera o dentro de pantalla. La época con Gisela fue de lo mejor que ha habido en mi carrera. Era un lujo estar ahí, eran otras épocas”, respondió a Trome.

Cabe mencionar que Cáceres y la popular ‘Señito’ tienen una larga amistad que se formó desde que se conocieron en los pasillos de América Televisión en 1996.

“Gisela me ve en el estudio 4 grabando ‘Mundo agrario’ y nos saludábamos. Me vio bailando, sin el terno, me vio en otro contexto y le dijo a su productora que me ofreciera ser modelo, y cuando me lo ofrecieron me parecía una oferta rara, no me veía ahí”, confesó, en una antigua entrevista para Día D.

