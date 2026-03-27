Lucía de la Cruz ya se encuentra en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital María Auxiliadora, luego de sufrir una descompensación que generó la preocupación de muchos de sus seguidores.

Según detalló un comunicado del hospital, la intérprete fue internada el miércoles 25 de marzo y fue derivada a la unidad de trauma shock bajo monitoreo permanente.

“Actualmente, la paciente se encuentra en la unidad de trauma shock, bajo monitoreo permanente y cuidados de un equipo multidisciplinario” , informó el centro de salud de San Juan de Miraflores.

Fuera de peligro

Christian Wong, hijo de Lucía de la Cruz, comentó que su madre viene recibiendo los tratamientos necesarios para vencer la infección que padece.

“Hoy (ayer) ya está mejor, llamó a mi hermana Enith en la mañana, le pidió su celular a una enfermera para decirle que se sentía mejor”, dijo el músico a Trome.

Luego continuó: “Tú sabes cómo es Lucía, tiene su carácter, es fuerte. Están hablando de que le dio un derrame cerebral, que está entubada y no es así; sí tiene una infección fuerte que casi se generaliza y eso hace que tenga fiebre alta, pero se la están controlando y estamos esperando el cultivo para atacar la bacteria. Ahora está en la Unidad de Cuidados Intermedios”.

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