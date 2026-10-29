Luciana Fuster inicia una nueva etapa en los concursos de belleza al asumir la dirección nacional de Miss Grand Perú, franquicia que hasta ahora estaba bajo la conducción de Jessica Newton.

La modelo peruana celebró su nombramiento y agradeció la confianza de la organización a través de sus redes sociales.

“Llorando de alegría. ¡Gracias, mi familia de siempre! ¡Gracias por esta gran oportunidad y por confiar en mí! Significa mucho viniendo de ustedes”, escribió.

Durante una transmisión en TikTok, Fuster reconoció que la noticia se difundió antes de lo que esperaba.

“El anuncio fue una bomba para mí también. No pensé que lo iban a publicar tan rápido. Estoy muy contenta, demasiado feliz. Ya soy la directora. Se presentó la oportunidad y la acepté con toda la ilusión, la responsabilidad, las ganas, el gusto de hacer las cosas que me hacen feliz”, comentó.

Newton estuvo al frente de Miss Grand Perú desde su llegada al país, en 2014. Durante su gestión, María José Lora y la propia Fuster ganaron la corona internacional, mientras que Perú clasificó en 10 de las 13 ediciones en las que participó.

Hasta el momento, Newton no ha informado públicamente qué ocurrirá con su vínculo con la franquicia internacional.