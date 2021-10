Tras conocerse el proceso legal que tiene enfrentados a Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez, la madre de Juan Víctor, Alicia Díaz, volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse en contra de la exchica reality.

A través de sus historias de Instagram, la madre de Juan Víctor continúa señalando que todos quedarán sorprendidos cuando conozcan supuestas verdades sobre la empresaria.

“Yo soy una persona que tengo mucha paciencia, es más casi ni me enojo y siempre estoy de buen humos, hasta diría que me chorrean las situaciones, pero de un tiempo a esta parte, mi paciencia la estaban poniendo a prueba con comentarios, insultos y hasta utilizando adjetivos calificativos en contra de mi hijo que como mamá no pienso tolerar más”, escribió al inicio de su extenso mensaje.

Alicia Díaz volvió a utilizar sus redes sociales para pronunciarse en contra de la exchica reality. (Fuente: Instagram @aliciadvm)

Asimismo, señaló que si decidió hablar en un programa de espectáculos es porque tienen pruebas de que la menor hija de Andrea San Martín estaría en peligro.

“Es mi nieta y la protegemos tanto así que me empujaron a salir al ruedo (en este circo ya creado) y me puse a contar no cuentos sino esta vez historias de la vida real. Como dije, me lanzaron a un ruedo al que nunca quise entrar, pero aquí estoy”, agregó.

“Cuando salgan más verdades, la trapecista en el aire se va a dar cuenta que no hay columpio del otro lado donde agarrarse. (…) Y les aseguro que se van a atorar con su canchita dulce de todo lo que voy a contarles, porque vengo tan cargada que las coladas serán más largas que las del volcán de La Palma”, sentenció la madre de Juan Víctor.

¿Por qué están enfrentados Andrea San Martín y Juan Víctor?

El conflicto entre la expareja comenzó cuando Juan Víctor, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, le envió cartas notariales pidiéndole que no exponga a su hija de 3 años en las redes sociales.

El video que habría rebalsado la molestia de Juan Víctor sería uno donde la menor estaba siendo bañada por Sebastián Lizarzaburu, actual pareja de Andrea y padre de su primera hija.

Luego de ello, Andrea San Martín no se quedó de brazos cruzados y decidió denunciar a Juan Víctor Sánchez por violencia psicológica. Posteriormente, Juan Víctor la denunció por violencia familiar y así han continuado una serie de dimes y diretes entre ellos.

