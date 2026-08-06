La historia, la música y el baile de la salsa se reunirán en Maestra Salsa, un espectáculo que llegará al Gran Teatro Nacional los días 22 y 23 de agosto, con una propuesta que combina concierto, teatro y puesta en escena para rendir homenaje a uno de los géneros más influyentes de la cultura latinoamericana.

Creado por Mabela Martínez, fundadora de Sonidos del Mundo y recientemente reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, el montaje celebra también los 30 años de trayectoria de su proyecto cultural.

Un recorrido por el origen de la salsa

La puesta en escena transportará al público al Bronx latino de Nueva York durante la década de 1970, donde nació el sonido de la Fania All Stars, considerado uno de los pilares de la salsa moderna.

La propuesta también evoca otros momentos fundamentales en la evolución del género, como el ambiente del Palladium Ballroom, donde el mambo vivió su época dorada con figuras como Tito Puente, además de los boleros cubanos y otros ritmos que dieron origen a la salsa.

El espectáculo estará acompañado por una orquesta de formato tradicional inspirada en la estructura musical impulsada por Johnny Pacheco.

Música, baile y teatro en un mismo escenario

La dirección musical estará a cargo de Felipe Pumarada, quien liderará una orquesta integrada por destacados músicos peruanos.

El repertorio incluirá clásicos popularizados por artistas como Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Ismael Miranda y Cheo Feliciano.

Las interpretaciones estarán a cargo de Veruska Verdú, Narda Pumarada, Aldo Rodríguez, Junior Caro y Martín Sánchez, con la participación especial de Kike Purizaga en el piano y Alonso Acosta en el vibráfono.

Una experiencia escénica inspirada en la cultura salsera

El actor y DJ Salsandro será el conductor del espectáculo, interpretando distintos personajes que recorrerán episodios emblemáticos de la historia de la salsa, desde un locutor de radio cubana hasta un maestro de ceremonias inspirado en Izzy Sanabria.

La dirección coreográfica está a cargo de José de la Cruz, con asesoría artística de Vania Masías, mientras que la dirección teatral fue asumida por Claudia Tangoa.

Según la producción, el objetivo es ofrecer una experiencia inmersiva que combine música en vivo, danza, narrativa y recursos visuales para recrear la esencia de la salsa.