Mafer Neyra reveló que se comprometió con su pareja, Ernesto Cabieses, quien le propuso matrimonio durante unas vacaciones en Tailandia. La influencer, quien mantuvo una relación de seis años con Hugo García, compartió la noticia a través de sus redes sociales.

Mediante sus redes sociales, Neyra compartió una serie de fotografías en las que muestra su anillo de compromiso mientras brinda con una copa de champagne. “ MIL VECES SÍ. Para toda la vida, mi amor ”, escribió en la descripción de la publicación.

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses iniciaron su relación en 2021, la cual confirmaron públicamente a través de fotos en Instagram. En ese momento, muchos de sus seguidores aún albergaban la esperanza de que retomara su romance con Hugo García.

Dos años después de iniciar su relación, la pareja dio un nuevo paso y comenzó a convivir. A través de sus historias en redes sociales, Mafer Neyra mostró algunos detalles del departamento que compartía con Ernesto Cabieses.

“Lo visualizamos, manifestamos y aquí estamos, mi amor, viviendo juntos. Contigo la vida es hermosa, no puedo esperar a todo lo que nos tocará vivir, pero sé que juntos será espectacular. Mucha felicidad y emoción con empezar esta etapa contigo. ¡Te amo mi vida!”, escribió la modelo en ese entonces.