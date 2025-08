Magaly Medina se burló luego de que el productor mexicano Juan Osorio saliera en defensa de Nicola Porcella, afirmando que el peruano “ha aprendido y le echa ganas de la actuación”.

Cabe señalar que la periodista ha criticado a Porcella debido a su participación en la telenovela “Amanecer”, donde comparte roles protagónicos con el actor Fernando Colunga, con quien recientemente se vio envuelto en una polémica.

" Ja, ja, ja. Si él es actor, yo soy Miss Universo “, declaró a Trome.

“ Bueno, ti enen que mantener las apariencias. Habla muy mal de una producción televisiva, tan costosa, que los actores se puñaleen los unos a los otros. Creo que están armando una pantomima de cara al público para de alguna forma desmentir lo que dijo Porcella “, agregó la ”Urraca".

En una conferencia de prensa con Nicola Porcella, Fernando Colunga y otros actores del elenco, Juan Osorio defendió las críticas que recibe el exchico reality por su carrera actoral.

“Yo sabía de la apuesta que iba a hacer porque Nicola es una persona que rodeada de un elenco tan fuerte y con experiencia que tiene, pues lo único que le queda es aprender y el chamaco ha aprendido, el chamaco le está dando al 100%”, expresó el productor mexicano.

Asimismo, se refirió de forma indirecta, presuntamente a Magaly Medina, quien arremete contra Porcella por su desempeño en la novela.

“Aparte les voy a contar, hay una reportera que lo sigue todo el tiempo en Perú y al día de hoy no le he contestado, hasta que no me convenza de que está actuando bien, sino qué voy a decir, pero sí le echa ganas”, sostuvo.