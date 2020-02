Magaly Medina criticó duramente a las conductoras de ‘Mujeres al mando’ por el bloque de su programa en el que hicieron desatinados comentarios sobre el look que lució Anahí de Cárdenas en un avant premiere.

“Ahí quienes son los culpables son quien ha puesto las imágenes de Anahí de Cárdenas, producción. Segundo, las personas que estaban en la conducción que eran ‘La mamacha’ con Karen Schwarz y que le preguntaban ‘¿ese saco va o no va y el turbante va o no va?’. Qué tal Cathy Sáenz decirle a una persona y el cáncer ¿va o no va? Me parece bruta, eso es ser bruta, insensible, sin corazón, ignorante”, manifestó la popular ‘Urraca’.

► Panelista de ‘Mujeres al Mando’ dice que “el turbante está de moda” y muestran foto de Anahí de Cárdenas

Magaly Medina critica a 'Mujeres al mando' por comentarios sobre Anahí de Cárdenas. (Video: ATV)

“Si te ponen a conducir un programa de espectáculos, mínimo entérate, lee. Anahí de Cárdenas, ahorita todo el país creo, por lo menos los comunicadores sabemos lo que está pasando y la pones ahí para que la critiquen personas que de repente ni saben de lo que estaba pasando”, agregó bastante ofuscada la conductora de televisión.

Asimismo, Magaly Medina se mostró indignada por los comentarios de las conductoras de Latina y cuestionó que con ese comportamiento hayan sido capaces de denunciar por violencia psicológica a Rodrigo González.

“¿Por qué maltrataron de esa manera a una mujer que está atravesando una lucha terrible contra esta enfermedad? Y ahora quién las denuncia a ellas, qué falta de solidaridad, qué falta de corazón, de sentimientos, porque por lo menos un mínimo de respeto. (...) Háganse cargo de sus burradas y váyanse a sus casas”, sentenció Magaly Medina.

VIDEOS RELACIONADOS

Anahí de Cárdenas responde a desafortunados comentarios en ‘Mujeres al mando’ por su turbante.

Anahí de Cárdenas se rapa el cabello

TE PUEDE INTERESAR

Panelista de Mujeres al Mando dice que “el turbante está de moda” y muestran foto de Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas relata los difíciles momentos que vive por los efectos de la quimioterapia

Rodrigo González envía mensaje de aliento a Anahí de Cárdenas tras raparse el cabello