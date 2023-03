Magaly Medina cumple 60 años tras la muerte de su padre: “Ganas de celebrar no tengo, mi corazón aún está de duelo”

Magaly Medina está de cumpleaños. Este viernes 31 de marzo, la conductora televisiva cumple 60 años; sin embargo, el fallecimiento de su padre, Luis Medina, quien falleció hace ocho días, la dejó sin ánimos de celebrar esta fecha especial.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ aseguró que sigue dolida por la muerte de su padre a través de un sentido post que compartió en su cuenta de Instagram, donde reveló lo que significa pasar este primer cumpleaños sin su progenitor.

“ Agradezco cada uno de los días que me permitieron llegar a esta maravillosa edad. No sería quien soy sin cada uno de los errores, caídas, frustraciones, desengaños y sufrimientos que la vida puso en mi camino. Feliz cumpleaños a mí, aunque ganas de celebrar no tengo, pues mi corazón aún está de duelo ”, expresó.

Dicha publicación estuvo acompañada de varias fotografías de la periodista de espectáculos con una decoración de globos y sus seguidores no pudieron dejar de destacar lo bien que luce la popular ‘Urraca’ a su edad, y también le dejaron mensajes de apoyo por la pérdida de su padre.

